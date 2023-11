Pri železniških tirih trčila v otroka, tudi napihala je

Včeraj ob 15.40 so bili na PU Nova Gorica obveščeni o prometni nesreči II. kategorije na prehodu za pešce v Erjavčevi ulici v Novi Gorici (pri železniških tirih), kjer je osebno vozilo trčilo v otroka.

»Policisti PP Nova Gorica so ugotovili, da je otrok na kolesu prečkal cestišče v Erjavčevi ulici, v tistem trenutku pa je po Erjavčevi ulici v smeri nekdanjega mejnega prehoda z Italijo pripeljala voznica osebnega avtomobila in s prednjim delom avtomobila trčila v levi bočni del kolesa, s katerim se je peljal otrok. V prometni nesreči je bil otrok predvidoma lažje telesno poškodovan. Policisti so povzročiteljici odredili preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je imela v organizmu 0,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku,« javnosti sporoča Dean Božnik z omenjene policijske uprave.

O nezgodi je policija obvestila tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Zaradi odgovornosti za prekrška po zakonu o pravilih cestnega prometa (vožnja z vozilom na prehodu za pešce in prepoved vožnje pod vplivom alkohola) je bil povzročiteljici izdan plačilni nalog. Na kraju nesreče so posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica.