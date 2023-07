Pri vlamljanju ga je zalotila lastnica. Ni se dobro končalo

V Petrovčah so policisti obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. V poročilu PU Celje pišejo, da je storilec hišo preiskal, po prvih podatkih pa ni ničesar ukradel.

Ko je poskušal vlomiti v drugo hišo, prav tako v Petrovčah, ga je zalotila lastnica in ga pregnala.

»Kmalu po prijavi dogodka so žalski policisti storilca izsledili in mu odvzeli prostost. Gre za 45-letnega moškega, doma z območja Slovenj Gradca. Po zbranih obvestilih ga bomo kazensko ovadili,« so sporočili policisti.