Pri prevozu migrantov ujeli štiri tujce, eden jim je pobegnil

Policisti so konec preteklega tedna pri prevozu migrantov ujeli štiri tujce, ki so prevažali migrante, medtem ko se jim je en voznik izmuznil. Tujcem so odvzeli prostost in jim zasegli vozila. Za dva je preiskovalni sodnik odredil pripor, dva pa bosta pred preiskovalnega sodnika še privedena, so sporočili z novomeške in celjske policijske uprave.

V soboto, okoli 19.30, so policisti v Rigoncah v občini Brežice ustavili 30-letnega Ukrajinca, ki je v avtomobilu poljskih registrskih oznak prevažal štiri Sirce, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Za voznika je preiskovalni sodnik odredil pripor, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Prav tako štiri Sirce je prevažal Ukrajinec, ki so ga pol ure pozneje ustavili v Mežici. Sirci so pred tem zapustili azilni dom, ob prijetju pa so znova podali namero za mednarodno zaščito, so sporočili iz PU Celje.

V noči s sobote na nedeljo so policisti na Obrežju ustavili 31-letno Poljakinjo. V avtomobilu nizozemskih registrskih oznak je prevažala tri Turke in dva Sirca. Zanjo je preiskovalni sodnik odredil pripor, poroča PU Novo mesto.

Tujcem so odvzeli prostost in jim zasegli vozila.

V nedeljo, okoli 18. ure, so policisti na avtocestnem počivališču Lopata pri Celju ustavili Ukrajinca, ki je v kombiju prevažal 10 Sircev. Ti so pred tem zapustili azilni dom, ob prijetju pa so znova podali namero za mednarodno zaščito, navajajo na PU Celje.

Tri ure pozneje so policisti v Rajnkovcu v občini Rogaška Slatina poskušali ustaviti avtomobil s hrvaškimi registrskimi tablicami, vendar voznik njihovih znakov ni upošteval in je odpeljal naprej. V Rogaški Slatini je zapeljal s ceste, vozilo je obstalo v snegu, sam pa je pobegnil. V vozilu je policija našla tri Somalijke, ki so na nezakonit način vstopile v Slovenijo. O pobeglem vozniku policisti še zbirajo obvestila, so še zapisali celjski policisti.