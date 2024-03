Pri nas načrtoval kar tri umore?

Vodja kavaškega klana Radoje Zvicer je pred nekaj leti Srba Filipa Vrzića poslal v Slovenijo z nalogo, da pri nas ustanovi celico klana. Ta je to tudi storil in jo vodil skupaj z Domžalčanom Klemnom Kadivcem. Potem ko je tej drogeraški združbi iz skladišča na Gorenjskem izginilo za 1,5 milijona evrov vreden kokain, so začele padati glave domnevnih tatov. Kavčani so ubili Blejčana Davida Šolajo ter Ljubljančana Danijela Božića in Igorja Mančića. Kdo ve, ali in pri katerih od teh je imel vmes svoje prste tudi Vrzić, toda znano je, da naj bi bil vpleten v načrtovanje likvidacij nekaterih slovens...