Pri izstopanju iz vozila padel, bil je zelo pijan

Včeraj ob 17. uri so bili na PU Koper obveščeni, da je v Ilirski Bistrici prometna nesreča. Na kraju so policisti ugotovili, da je 58-letni voznik pri izstopanju iz vozila padel. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 1,16 mg/l. Pri padcu se je lažje poškodoval, sledi obdolžilni predlog.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24ih urah intervenirali v 39 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 136 klicev. Obravnavali so 13 prometnih nesreč z materialno škodo in 1 z lažjimi poškodbami, s področja kriminalitete so obravnavali 3 tatvine, zaradi kršitev javnega reda ni bilo intervencij. Na območju PU Koper so policisti v zadnjih 24ih urah obravnavali 3 nezakonite prehode državne meje.