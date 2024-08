Pretresljivi prizori: mladega voznika odneslo s ceste, prevračal se je 50 metrov (VIDEO)

V četrtek zvečer se je na cesti Trebnje–Mirna pri naselju Dol zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili dve osebi lažje poškodovani, poroča novomeška policijska uprava.

Po prvih ugotovitvah ogleda je 21-letni voznik med vožnjo z ravnine v ostri levi ovinek izgubil oblast nad vozilom, zaneslo ga je s ceste na travnik, nato pa je trčil v nasip. Avto je obstal na kolesih po približno petdesetih metrih prevračanja. Voznik in njegov 19-letni sopotnik sta se lažje poškodovala.

Zaradi suma, da je prometno nesreči zakrivil tudi alkohol, so policisti opravili preizkus alkoholiziranosti, in ta je pri vozniku pokazal rezultat 0,63 mg/l alkohola v izdihanem zraku oziroma 1,3 promila. Odredili so mu še strokovni pregled na alkohol, mamila in zdravila. Policisti bodo voznika kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, za katero je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let.

Mimo nesreče se je peljala tudi Ć. E., ki nam je posredovala posnetek.