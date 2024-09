Pretresljive podrobnosti umora in samomora v Slovenj Gradcu: zgodilo se je v vozilu

V torek smo poročali, da je streljanje v Slovenj Gradcu zahtevalo dve življenji. Prve ugotovitve kažejo, da je prišlo do spora med žensko in moškim. Ta je streljal na žensko in ustrelil še sebe ter na kraju umrl. V bolnišnici pa je kasneje zaradi hudih poškodb umrla tudi ženska, so zvečer sporočili iz Policijske uprave Celje.

Dan kasneje so s celjske policijske uprave sporočili, da bodo več informacij o dogodku sporočili popoldne. So pa razkrili, da je ženski in sebi sodil 30-letnik, pokojna pa je bila od njega deset let starejša. Incident se je zgodil v vozilu.

Več o dogajanju bo v današnji izjavi za javnost povedal pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje Boštjan Debelak. Izjava za javnost bo ob 13.30, v živo jo bomo spremljali tudi na naši spletni strani.