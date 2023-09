Požrtvovalno je želel pogasiti hišo, nato pa je eksplodirala plinska jeklenka

Iz Policijske uprave Koper so sporočili, da je v soboto zjutraj v Izoli zagorela hiša. Goreti je začelo po prižganem plinskem gorilcu v kuhinji. Med neljubim dogodkom je prišlo tudi do eksplozije. Vse skupaj bi se lahko končalo slabše, kot se je.

»Najprej je lastnik poskušal pogasiti, zatem sta s partnerko zapustila hišo, nato pa je plinska jeklenka eksplodirala. Oba sta lažje poškodovana (opekline). Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja Povzročitev splošne nevarnosti,« so zapisali iz omenjene policijske uprave.

240 intervencij

Policisti Policijske uprave Koper so imeli v zadnjem vikendu precej dela. Intervenirali so v 240 nujnih primerih, še precej večkrat pa so se morali javiti na klice na številko 113, teh so prejeli 588.

Posredovali so pri 52 prometnih nesrečah z materialno škodo. Od tega je bilo 9 nesreč z lažjimi poškodbami. Eno vozilo so zasegli.

Večkrat so posredovali zaradi tistih, ki so imeli dolge prste. Obravnavali so 2 vloma in 15 tatvin. Večkrat so intervenirali tudi zaradi kršitev javnega reda. 23 takih primerov so imeli.

V zadnjem vikendu so policisti na območju PU Koper obravnavali tudi 64 nezakonitih prehodov državne meje.