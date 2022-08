»Seveda ne bova priznala, saj tega, kar mi očitate, nisva storila.« Takole lahko strnemo izjavi Slavka in Tineta Hudorovca iz Stranske vasi, ki sta v četrtek sedla na zatožno klop novomeškega sodišča. Prvi za sojenje zaradi očitkov o poskusu uboja čaka v priporu, drugemu obtožnica očita kaznivo dejanje sodelovanja pri pretepu. Takoj po dogodku so partnerica in otroci Dejana Hudoroviča spregovorili o grožnjah sosedov. O tem, kaj se je dogajalo pred dobrimi štirimi meseci v romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu, obstajata dve plati zgodbe, v vsem skupaj pa je najbolj gotovo dejstvo, da j...