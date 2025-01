Požar v našem kraju gasilo 38 gasilcev

V noči na četrtek so novomeško policijsko upravo obvestili o požaru gospodarskega objekta v Velikem Mraševem. Gasilci so ga omejili in pogasili. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zagorelo v drvarnici, ogenj pa se je razširil na ostrešje objekta in stanovanjske hiše. Po oceni oškodovancev je škode za okoli 40.000 evrov. Kriminalisti so včeraj opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še dodali na policiji.

Skupno je pri intervenciji sodelovalo 38 gasilcev z 11 vozili.

Iz Poklicne gasilske enote Krško pa so sporočili, da so jih o požaru nadstreška, ki se širi na stanovanjsko hišo, obvestili ob 1.16 prek ReCO Brežice. »Izvozili smo z osmimi gasilci in štirimi vozili. Med vožnjo do kraja intervencije smo dobili informacijo, da gre za požar nadstreška, v katerem je osebno vozilo, in dveh stanovanjskih hiš. Ob prihodu sta sledila ogled kraja požara in razdelitev nalog enotam na kraju intervencije. Požar na nadstrešku, osebnem vozilu in skladovnici drv je bil popolnoma razvit in se je hitro širil na streho stanovanjske hiše v neposredni bližini. Požar hiše smo omejili, razkrili streho na območju požara in pogasili posamezna žarišča. S hitrim posredovanjem smo preprečili širjenje še na sosednji gospodarski in stanovanjski objekt,« so sporočili.

Kriminalisti ugotavljajo vzroke za izbruh ognja. FOTO: Pge Krško

Kot so dodali, so bila na intervenciji prostovoljna gasilska društva iz Malega Mraševega, Podbočja in Kostanjevice na Krki. Skupno je pri intervenciji sodelovalo 38 gasilcev z 11 vozili. Na gasilski straži so ostale enote PGD Podbočje in Malo Mraševo. »V enoto smo se vrnili ob 3.34. Intervencija se je zaključila ob 6.00,« so še sporočili s PGE Krško.