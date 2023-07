Potniški vlak trčil v zemeljski plaz in iztiril (FOTO)

Včerajšnje obilne padavine so povzročile kar nekaj težav. Ob 21.35 uri je zaradi zemeljskega plazu na železniški progi Zagorje-Sava malo pred železniško postajo Sava iztiril potniški vlak, ki je peljal na relaciji Zidani Most-Ljubljana. Na vlaku naj bi bilo 20 potnikov, nihče v nesreči ni bil poškodovan.

Železniška proga bo do nadaljnjega zaprta, za potnike bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Prav tako je zaradi slabega vremena na železniški progi Sava-Kresnice prišlo do nanosa zemljine na železniško progo, še dodajajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Na spletni strani Slovenskih železnic so zapisali še, da je posledično zaradi več plazov in iztirjenje vlaka 2278 pred USA p. Sava zaprta proga med Zagorjem in Kresnicami. Nastale bodo večje zamude potniških vlakov. Ustavljen je tovorni promet.

Slovenske železnice pa se ob tem potnikom opravičujejo in jih prosijo za razumevanje.