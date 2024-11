Potnica na avtobusu hudo poškodovana

Policisti Postaje prometne policije Maribor so v petek proti večeru obravnavali prometno nesrečo s hudo poškodbo s pobegom. Hudo je bila poškodovana potnica na avtobusu. In tudi tokrat so se policisti obrnili na javnost oziroma na morebitne priče oziroma očividce, da jim sporočijo informacije, ki bi jim pomagale razjasniti okoliščine prometne nesreče.

Če kaj veste, pokličite

»15. novembra ob 17.35 se je na Betnavski cesti v bližini pekarne Tabor v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik kolesa in voznik avtobusa javnega prometa Marprom. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče prosimo neznanega voznika kolesa in morebitne očividce, da se zglasijo na PPP Maribor, Ptujska cesta 11, ali pokličejo na telefonsko številko 02 4502030 ali 113,« je sporočil Petar Habrun, vodja izmene operativno-komunikacijskega centra mariborske policijske uprave.