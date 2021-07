Osumljen poskusa uboja: najprej izstrelil krogli, potem pograbil še sekiro

V soboto zvečer je bil operativnokomunikacijski center PU Nova Gorica obveščen, da je na Tolminskem prišlo do spora med tremi osebami. Posredovali so policisti PP Tolmin in PP Bovec in na makadamskem parkirišču v širši okolici Tolmina našli več oseb in izvedli prve nujne preiskovalne ukrepe. Kaj se je zgodilo? »Na podlagi preudarnih, taktnih in strokovnih prvih nujnih opravil je bilo ugotovljeno, da je na omenjenem parkirnem prostoru prišlo do srečanja treh oseb. Dva moška (stara 37 in 36 let) sta se vsak s svojim vozilom pripeljala na omenjeno parkirišče in se napotila do tretjega udeleženca spora oz. 42-letnega moškega (osumljenec), ki se je v tem času nahajal v osebnem avtomobilu v neposredni bližini. Slednji je skozi odprto okno voznikovih vrat proti 37-letniku uperil strelno orožje in mu resno zagrozil z napadom na življenje in telo. Medtem je 37-letnik pristopil na levo stran njegovega vozila in z roko prijel za cev strelnega orožja ter jo preusmeril stran od sebe, istočasno pa je do njegovega vozila pristopil še drugi, 36-letni moški in tudi on prijel za orožje. Ko sta mu skušala iz rok iztrgati strelno orožje, je 42-letni osumljenec sprožil dva strela. Po strelih jima je uspelo iz njegovih rok iztrgati orožje, osumljenec je zatem izstopil iz vozila in pri tem je v roki držal vejnik (sekira za sekanje vej). 37-letnik mu je omenjeno orodje izpulil iz rok in odvrgel stran, 42-letnega osumljenca pa nato obvladal s fizično silo. V sporu je bil 37-letni moški lažje poškodovan z omenjenim vejnikom po roki. Po nekaj minutah se je 42-letni osumljenec s kraja odpeljal s svojim avtomobilom,« poroča (nelektorirano) PU Nova Gorica.



Policija je o incidentu obvestila pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici). Predkazenski postopek usmerja okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Sledila še hišna preiskava Policisti so 42-letniku v skladu z določili zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. Naslednji dan je bila od okrožnega sodišča v Novi Gorici pridobljena tudi odredba za hišno preiskavo na naslovu, kjer prebiva, in njegovega osebnega vozila. Pri preiskavi so bili zaseženi predmeti, ki bodo dokaz v kazenskem postopku.



Novogoriški kriminalisti so 42-letnika 5. julija s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma poskusa uboja (po 115. členu KZ-1) in suma nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva (po 307. členu KZ-1) izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici, ta pa je po zaslišanju zoper njega odredil hišni pripor.

