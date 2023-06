Poškodovala se je krava, odpeljal jo je helikopter

Včeraj ob 11.47 se je v naselju Podnart, občina Radovljica, pri zdrsu po strmem terenu poškodovala krava.

Gasilci PGD Podnart, gorski reševalci GRS Radovljica in dežurna ekipa GRS Brnik so ob pomoči helikopterja SV kravo dvignili in prepeljali na mesto, kjer jo je prevzel dežurna veterinarska služba, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.