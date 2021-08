Portorož: varnostnik naj bi tako močno klofnil moškega, da je padel, potem ga še brcal

V ponedeljek ob 1.30 so policiste iz Splošne bolnišnice Izola obveščeni, da imajo na zdravljenju moškega, ki naj bi ga v Portorožu pretepli varnostniki. Ko pišejo v poročilu Policijske uprave Koper, naj bi bil 22-letnik v enem od lokalov, kjer mu je varnostnik zagrozil, zatem ga je klofnil, ko je padel na tla, pa ga je še brcal.



Nesrečnik, ki se je po pomoč obrnil na bolnišnico, ima poškodbe na glavi in vratu.



Policija sporoča, da sledi zbiranje obvestil, prepoznava in nato hitri postopek po zakonu o javnem redu in miru (čl. 6/2 ZJRM-1).

