Popolna ignoranca voznikov: nadaljevali vožnjo kljub prepovedi

Ob nedavnih poostrenih nadzorih, ko je bil promet na avtocesti usmerjen čez nadzorne točke, so policisti skupaj ugotovili kar 35 kršitev, ko vozniki niso upoštevali svetlobne prometne signalizacije. Kljub jasni in nedvoumni prometni signalizaciji so vožnjo nadaljevali naravnost po prometnih pasovih, nad katerimi je svetil rdeč X, ki prepoveduje vožnjo po prometnih pasovih.

»Opozarjamo na upoštevanje spremenljive prometne signalizacije na avtocestnih portalih, ki voznikom daje izrecne odredbe. Gre za prometno signalizacijo v osrednjih poljih portalov, ki so postavljeni nad voziščem avtocest,« poudarjajo na mariborski policijski upravi. »Ključen svetlobni prometni znak, ki ga vozniki na avtocestah vse prevečkrat spregledajo, je stalno svetleči svetlobni znak rdeč X, ki je nad prometnim pasom in ki prepoveduje vožnjo po prometnem pasu, nad katerim je nameščen na portalu.«

Policisti opozarjajo vse voznike na avtocestah, da so pozorni na spremenljivo prometno signalizacijo in se ravnajo po izrecnih odredbah, ki so izraženi s to prometno signalizacijo. Predpisana globa za prekršek, ko voznik ne upošteva svetlobne prometne signalizacije na portalih in vožnjo nadaljuje po prometnem pasu, nad katerim je stalno svetleči rdeč X, je namreč 250 evrov. Vozniku se za tak prekršek izreče stranska sankcija tri kazenske točke, še opozarjajo.