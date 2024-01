Poostren nadzor razkril šokantne razmere: vsak četrti za volan sedel pod vplivom alkohola

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so minulo soboto na območju Bele krajine preverjali psihofizično stanje udeležencev v cestnem prometu. Ustavili in kontrolirali so 37 voznikov motornih vozil in jim odredili preizkuse alkoholiziranosti. Rezultati so naravnost šokantni: kar pri desetih je bilo ugotovljeno, da vozijo pod vplivom alkohola.

Najvišja stopnja alkoholiziranosti je znašala 1,09 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (2,6 g/kg).

Kršiteljem so odvzeli vozniška dovoljenja, zaradi vožnje pod vplivom alkohola na pristojno sodišče naslovili obdolžilni predlog oziroma jim zaradi kršitev izdali plačilni nalog, pišejo v poročilu PU Novo mesto.

S PU Novo mesto opozarjajo, da so v letu 2023 alkoholizirani vozniki na območju PU Novo mesto povzročili 116 prometnih nesreč, v kateri sta dve osebi umrli, 12 jih je utrpelo hude telesne poškodbe, 46 pa je bilo lažje poškodovanih.

»Najpogostejši vzroki nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola, so bili neprilagojena hitrost in nepravilna stran in smer vožnje. Policisti bomo tudi v prihodnjih dneh nadaljevali preverjanje psihofizičnega stanja voznikov. Vse udeležence v prometu opozarjajmo, naj ravnajo odgovorno in pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ne sedejo za volan. Že pri koncentraciji 0,5 promila se namreč verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Verjetnost se z višjo stopnjo alkoholiziranosti eksponentno stopnjuje. Pri 1,5 promila se tveganje za nastanek prometne nesreče poveča za kar 22-krat,« so jasni.