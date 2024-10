Zagorel že drugi slovenski hotel v dveh dneh: kaj se dogaja?!

Policisti so bili danes okoli 1.35 obveščeni o požaru v enem izmed hotelov na Cankarjevi cesti na Bledu, poroča kranjska policijska uprava. Po do zdaj znanih podatkih naj bi pogorel del bazenskega kompleksa.

Interventne službe so iz hotela evakuirale vse osebe, po prvih podatkih jih je bilo okoli 160. Evakuiranim osebam je bila začasno nudena nadomestna nastanitev. Tri osebe so se nadihale dima in so jih oskrbeli na kraju dogodka. Gasilci so požar v nekaj urah pogasili, začenja pa se preiskava vzroka požara.

Policisti so zavarovali širše območje požara in zaradi dima evakuirali vse osebe, ki so bile v hotelu. Ljudi so pozvali, naj ne hodijo na kraj in naj se ne zadržujejo v bližini, okoliške prebivalce pa so prosili, naj zaradi požara in dima zaprejo okna stanovanj in hiš.

Intervencija je sedaj že končana, območje pa ostaja zavarovano. Vzrok požara še ni znan in bo predmet nadaljnje kriminalistične preiskave, poroča kranjska policijska uprava. Nastala je velika premoženjska škoda.