Direktor Hotela Slon sporočil, kaj je botrovalo izbruhu požara (FOTO)

Poročali smo že, da je v zgodnjih jutranjih urah v ljubljanskem Hotelu Slon izbruhnil požar. Kot je sporočil direktor hotela Gregor Jamnik, je prišlo do napake v elektroomarici, v njej je zatlelo. »Zahvaljujoč hitremu in usklajenemu odzivu naše hotelske ekipe in lokalnih služb je bil dogodek hitro pod nadzorom,« je dodal.

Pol ure po evakuaciji so se lahko vrnili v svoje sobe

Kot je še poudaril Jamnik, sta njihovi glavni prioriteti vedno varnost in dobro počutje gostov in osebja. V skladu z rednimi varnostnimi postopki so bili vsi gostje takoj evakuirani, po približno pol ure pa so se lahko vrnili v svoje sobe. »Z veseljem potrjujemo, da nihče ni bil poškodovan, prav tako ni prišlo do nobene gmotne škode. Izvajamo temeljit pregled dogodka in po potrebi bomo uvedli dodatne varnostne ukrepe,« zagotavlja direktor.

Kriminalistična policija je po besedah direktorja zaključila svojo preiskavo z ugotovitvijo, da niso bili ugotovljeni nobeni znaki malomarnega ali kaznivega dejanja, s tem pa je preiskava končana.

Hotelske dejavnosti so v polni meri ponovno stekle normalno. Vodstvo hotela se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem pristojnim službam in hotelskemu osebju za njihov hiter odziv in strokovnost.