Policisti zasačili dva prehitra voznika začetnika

Policisti postaje PP Celje so v nedeljo dopoldne na avtocesti A1 blizu Celja zasačili voznika začetnika, ki je po avtocesti dirjal s hitrostjo 232 km/h, zato mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja in odvzeto vozniško dovoljenje. Za prekršek prekoračitve hitrosti je predpisana globa 1200 evrov in 9 kazenskih točk, kar za voznika začetnika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Na isti dan so ujeli tudi voznico, ki je vozila 196 km/h. Izdali so jih plačilni nalog, s katerim ji je bila izrečena globa v 400 evrov in 5 kazenskih točk.

Voznik začetnik se je v policijsko kontrolo ujel tudi v Celju. Omejitev 50 km/h, merilnik pa mu je izmeril 109. Vožnjo so mu prepovedali, vozniško dovoljenje pa so mu odvzeli. Za takšno prekršek prekoračitve hitrosti je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar za vsakega voznika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.