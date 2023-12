Policisti zaradi suma več tatvin pridržali 41-letnika s Ptuja

Policisti Policijske postaje Ptuj so v četrtek zaradi suma storitve kaznivih dejanj velikih tatvin in tavin odvzeli prostost 41-letniku iz okolice Ptuja. Policisti so osumljenca v petek privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper njega odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je osumljenec skupaj z doslej še neznanim sostorilcem, junija storil kaznivo dejanje poskusa velike tatvine na škodo trgovine v Kidričevem.

Prav tako je omenjeni osumljen kaznivega dejanja poskusa velike tatvine v septembru na Ptuju, ko je poskušal ukrasti zbrana finančna sredstva, vendar so ga pri dejanju zalotili in je pobegnil. Policisti pa so z nadaljnjim zbiranjem vesti ugotovili, da je osumljenec konec novembra vlomil v poslovne prostore in ukradel zdravila. Osumljen je tudi storitve več kaznivih dejanj tatvin na območju policijske postaje Ptuj, so še sporočili s PU Maribor