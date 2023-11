Policisti stopili na prste 35-letniku, ki je kradel kot sraka

Policisti so prijeli 35-letnega moškega iz Novega mesta, ki je osumljen kaznivih dejanj tatvin, velikih tatvin in zlorab negotovinskega plačilnega sredstva. Prostost so mu odvzeli v torek in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Policisti so pojasnili, da so policisti PP Novo mesto od meseca septembra na območju Novega mesta obravnavali več kaznivih dejanj tatvin. Storilec je v mesecu septembru v enem izmed gostinskih lokalov v Novem mestu izkoristil krajšo odsotnost osebja in s točilnega pulta odtujil denarnico z izkupičkom in pobegnil.

Prav tako v septembru je nekdo na parkirnem prostoru pred podjetjem v Novem mestu iz kabine odklenjenega tovornega vozila odtujil mobilni telefon, tablični računalnik in denar.

Konec septembra je v gostinskem lokalu v Novem mestu izkoristil krajšo odsotnost osebja in odtujil tablični računalnik. V začetku oktobra je na parkirnem prostoru v Novem mestu nekdo vlomil v kabino tovornega vozila in odtujil torbico z denarjem in dokumenti.

Konec oktobra je v Novem mestu iz odklenjenega osebnega avtomobila odtujil denarnico z dokumenti in plačilnimi karticami. Z ukradenimi karticami je kasneje opravil več nakupov.

V začetku novembra so bili policisti obveščeni o tatvini v gostinskem lokalu v Novem mestu, kjer je storilec enemu izmed gostov ukradel denarnico z denarjem in dokumenti.

Policisti so vse primere preiskali in ugotovili, da je vseh dejanj osumljen 35-letnik, ki so ga policisti v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.