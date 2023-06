Policisti so ustavili 29-letnika: to vse je bilo narobe

V petek zvečer so v Ankaranu ustavili 29-letnega voznika osebnega avtomobila. Policisti so v postopku ugotovili, da ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja in da tablice ne pripadajo temu vozilu. Tu se seznam dejanj, ki mu jih očitajo, še ne konča: hitri test za droge je bil pozitiven na kanabis, voznik pa je strokovni pregled odklonil. Sledi obdolžilni predlog in plačilni nalog za več kršitev, so sporočili iz PU Koper.