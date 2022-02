Policisti razkrivajo podrobnosti hude nesreče, v kateri je umrl 50-letnik (FOTO)

Kot smo že poročali, se je v petek zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 50-letni tovornjakar iz Pivke. Ta se je z dvoosno cisterno prevrnil na desni bok, zdrsel s cestišča po brežini sedem metrov navzdol in trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta zaprta vse do sobote do 17. ure. Reševanje je bilo zapleteno in nevarno, saj je tovorno vozilo prevažalo plin (butan-propan), ki ga je bilo treba pred ogledom in dvigom vozila prečrpati v drugo cisterno. Okoliščine prometne nesreče policisti še ugotavljajo, za preminulega voznika pa je bila odrejena obdukcija.