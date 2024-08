Policisti prijeli serijskega vlomilca, na delu je bil v nočnem času

Konec julija in v začetku avgusta so bili novomeški policisti obveščeni o več vlomih v poslovne prostore prodajaln in gostinski lokal. 24. julija je na Novem trgu v Novem mestu nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno in odtujil blagajno z denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 700 evrov škode.

V noči na 29. julij je na Seidlovi cesti v Novem mestu neznanec skozi vrata vlomil v skladiščne prostore prodajalne in odtujil tri kolesa v vrednosti 10.500 evrov. V noči na 6. avgust je na Seidlovi cesti nekdo vlomil v prodajalno, pregledal prostore in v pisarni našel ter odtujil okoli 10.000 evrov. Prav tako na Seidlovi cesti je v noči na 6. avgusta neznanec poskušal vlomiti v gostinski lokal. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

7. avgusta so policisti med opravljanjem nalog na območju Ljubljanske ceste našli dve električni kolesi, ki ju je nekdo odtujil na enem izmed sistemov za izposojo koles in oškodoval Mestno občino Novo mesto.

Osumljenec vlamljal ponoči

Policisti PP Novo mesto so v vseh primerih opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi, zbirali obvestila in izvajali številne aktivnosti za izsleditev storilca. Med policijsko preiskavo so ugotovili, da je kaznivih dejanj vlomov in tatvin osumljen 22-letni storilec iz Brezja. Vlamljal je ponoči in s kraja kaznivega dejanja pobegnil z ukradenim kolesom. Osumljenca so izsledili, mu odvzeli prostost in ga pridržali. Nadaljujejo preiskavo, ugotavljanje vseh okoliščin in morebitno povezavo storilca z drugimi vlomi in tatvinami na območju Novega mesta. Zoper 22-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.