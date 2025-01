Policisti posredovali v zasebnem prostoru, kriv je alkohol

Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so v sredo posredovali v zasebnem prostoru, kjer se je 53-letni moški, pod vplivom alkohola nedostojno vedel do sorodnika in je s kršitvijo nadaljeval, kljub ukazom policistov, da naj preneha.

Odredili so pridržanje do streznitve

Da so policisti vzpostavili javni red, so bili primorani zoper kršitelja uporabiti prisilna sredstva ter mu odrediti pridržanje do streznitve. Prav tako so mu izdali plačilni nalog zaradi kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru.