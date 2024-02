Policisti pojasnjujejo ozadje napada na avtobusu številka 14: Že ob vstopu je pri sebi skrival nož

Policisti nadaljujejo preiskavo ponedeljkovega dogodka, ko je moški na ljubljanskem mestnem avtobusu huje poškodoval žensko. V izjavi za medije so pojasnili, da je 39-letno žensko z nožem zabodel njen bivši 42-letni zunajzakonski partner. Osumljenec je še vedno v pridržanju policije in je osumljen kaznivega dejanja poskusa uboja .

Kriminalistična preiskava dogodka je pokazala, da je 39-letna ženska v ponedeljek na avtobusnem postajališču za Bežigradom vstopila na mestni avtobus. Za njo je na avtobus vstopilo še nekaj potnikov, kot zadnji pa še njen bivši 42-letni zunajzakonski partner.

Nadaljnje dejanje preprečil eden od potnikov

»Že ob vstopu na avtobus je moški pri sebi prikrito nosil nož. Pristopil je do oškodovanke, jo na kratko ogovoril, nato pa jo zabodel z nožem v telo,« je v današnji izjavi za medije poudaril vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Valter Zrinski.

Oškodovanka je osumljenca odrinila, nakar mu je nož padel na tla. »Nadaljnje dejanje je osumljencu preprečil eden od potnikov, ki se mu za pogumno in požrtvovalno dejanje zahvaljujemo. V nadaljevanju mu je v pomoč prišel še en potnik, s katerim sta ga skupaj zadržala do prihoda policije,« je dodal.

Ni v smrtni nevarnosti

Policisti so osumljencu odvzeli prostost, trenutno je v pridržanju. Oškodovanka, ki so jo odpeljali v UKC Ljubljana, je utrpela hude telesne poškodbe, ni pa v smrtni nevarnosti, je povedal Zrinski.

FOTO: A. L.

Osumljenca doslej policija še ni obravnavala, ga pa bodo po vseh zbranih obvestilih in dokazih s kazensko ovadbo pripeljali k preiskovalnemu sodniku na zaslišanje zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja. Za to kaznivo dejanje je zagroženo od pet do petnajst let zapora.

Motiv za kaznivo dejanje na policiji še ugotavljajo, 'je pa zagotovo povezan z njuno preteklo zunajzakonsko skupnostjo,' je poudaril Zrinski.

Več v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.