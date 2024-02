Na avtobusu številka 14 moški z ostrim predmetom poškodoval žensko (FOTO)

Zjutraj se je na avtobusu Ljubljanskega potniškega prometa številka 14 odvijala prava drama. Po naših neuradnih informacijah je moški z nožem napadel žensko. Na kraj dogodka so prihiteli policisti z dvema maricama. Potegnili so policijski trak in zaprli območje okoli avtobusne postaje.

FOTO: E. N.

FOTO: A. L.

Na PU Ljubljana so pojasnili, da so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 7. uro. Po do zdaj znanih informacijah je na avtobusu za Bežigradom, v katerem je bila ena oseba poškodovana, moški stopil do znanke in jo z ostrim predmetom poškodoval. Oškodovanka je bila odpeljana v UKC Ljubljana, osumljenec pa je bil prijet na kraju dogodka.

FOTO: A. L.

FOTO: A. L.

Kriminalistična preiskava trenutno še poteka, zato več podatkov policisti še ne morejo posredovati.