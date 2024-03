Policisti opravili hišno preiskavo pri 40-letniku, odvzeli so mu prostost (FOTO)

Ribniški policisti so včeraj, na podlagi odredbe pristojnega sodišča v okolici Ribnice opravili hišno preiskavo pri 40-letnemu osumljencu.

FOTO: PU Ljubljana

FOTO: PU Ljubljana

Med hišno preiskavo so odkrili štiri posebno prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplje v katerih je bilo posajenih kar 1039 rastlin. Rastline so bile zasežene, prav tako pa vsi pripomočki za gojenje rastlin in 16 večjih vreč različnih delov rastline konoplje.

FOTO: PU Ljubljana

Osumljencu so odvzeli prostost in bo tekom naslednjih dni priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, še sporočajo s PU Ljubljana.