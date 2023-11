Policisti med preiskavo gospodarske kriminalitete naleteli na še eno odkritje

V torek so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor na podlagi odredbe sodišča opravili pet hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

V poročilu so policisti zapisali, da sicer predkazenski postopek še ni zaključen in da poteka v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja. Osumljenih je pet fizičnih oseb in ena pravna oseba. Premoženjska korist po do zdaj zbranih obvestilih znaša več kot milijon evrov. Drugih podrobnosti zaradi interesa preiskave policisti ne morejo posredovati.

Policisti so med izvajanjem ene izmed hišnih preiskav v stanovanjski hiši odkrili tudi prirejen prostor za gojenje konoplje. Zoper enega osumljenca se zato vodi tudi predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za katerega je predpisana kazen zapora od enega do desetih let. Na isti hišni preiskavi so bili najdeni tudi predmeti, katerih posest pomeni prekršek po zakonu o orožju, zato so bili zaseženi, zoper kršitelja pa je uveden postopek o prekršku.