Policisti izsledili tri vlomilce, zoper enega morali uporabiti prisilna sredstva

V sredo, 25. septembra, nekaj pred 19. uro so bili novomeški policisti obveščeni, da so v Srebrničah neznanci vlomili v osebni avtomobil in pobegnili s kraja kaznivega dejanja. Odtujili niso ničesar.

Policisti PP Novo mesto so se nemudoma odzvali in začeli aktivnosti za izsleditev vlomilcev. Na podlagi opisa in smeri bega so osumljence, stare 23 let, 26-let in 52-let izsledili in prijeli v Brezju.

Zasegli vlomilsko orodje

Zoper 23-letnika, ki ni upošteval opozoril in ukazov, so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zasegli so jim tudi predmete oziroma orodje, ki so ga uporabili pri izvršitvi kaznivega dejanja. Zoper vlomilce bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Možje postave preiskavo nadaljujejo in ugotavljajo vse okoliščine.