Policisti imajo veliko dela s pijanimi: ne boste verjeli, koliko je napihala kolesarka!

Če radi rečemo, da je december najbolj vesel mesec v letu, to pogost oni za policiste, še posebej tiste, ki skrbijo za varnost udeležencev v prometu. Mnogi namreč na zabavah, ki jih v decembru mrgoli, pregloboko pogledajo v kozarec in nato sedejo za volan.

Policisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota so tako v le eni noči ujeli kar sedem pijanih voznikov, šest jih je imelo v litru izdihanega zraka 0,52 miligrama alkohola ali več. Največ pa je napihala kolesarka, in sicer je imela v izdihanem zraku kar 1,14 miligrama alkohola.

Nasprotno s prepričanjem mnogih, pa so pravila za vožnjo s kolesom enaka kot tista za vožnjo avtomobila – brez alkohola in uporabe mobilnih telefonov. Policisti ob tej priložnosti vse udeležence znova pozivajo, naj v primeru, da so uživali alkoholne pijače, za prevoz domov izberejo javni prevoz, taksi, ali pa naj jih pelje nekdo, ki tisti večer ni pil.