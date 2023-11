Policiste presenetilo: samo dve kršitvi, vsi vozniki trezni (FOTO)

Gorenjski policisti so izvedli poostren nadzor nad spoštovanjem voznikov o opremljenosti vozil z zimsko opremo. Policisti so ustavili 52 voznikov tovornih vozil in 19 voznikov osebnih avtomobilov.

Rezultat pri vseh 0.00 mg/l

Ugotovili so, da ima večina voznikov na vozilih nameščene zimske pnevmatike, redki pa imajo za zimsko opremo letne pnevmatike in ustrezne velikosti verig v priboru vozila. Vsi vozniki so opravili tudi preizkus alkoholiziranosti.

Ugotovili dve kršitvi

Med vsemi kontroliranimi vozili so policisti ugotovili dve kršitvi. Pri eni je imel voznik na osebnem avtomobilu nameščene zimske pnevmatike, vendar je bilo tako malo profila, da ne ustrezajo niti letnim pnevmatikam. Vozniku so policisti izdali plačilni nalog po 4. točki četrtega odstavka 41. člena Zakona o motornih vozilih. Globa za tak prekršek je 400 evrov. Vozilo je bilo izločeno iz prometa.

Gorenjski policisti so izvedli poostren nadzor nad spoštovanjem voznikov o opremljenosti vozil z zimsko opremo. FOTO: Pu Kranj

Druga kršitev pa je povezana z voznikom tovornega vozila do 3,5 tone, kjer voznik na letnih pnevmatikah ni imel 3 mm profila, temveč manj. V priboru je imel ustrezne velikosti verig. Tovorno vozilo je bilo italijanskega registrskega območja, voznik pa je bil državljan Bosne in Hercegovine. Vozniku so policisti izdali globo v znesku 40 evrov ter globo za pravno osebo v znesku 1.000 evrov.

Vsi ostali vozniki so imeli predpisano zimsko opremo in so po oceni policistov dobro pripravljeni na zimske razmere.