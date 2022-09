Policiji prijavili moška s fotoaparati

V Prezrenjah na območju Radovljice so policisti v ponedeljek preverjali prijavo o dveh moških oziroma tekačih, ki naj bi fotografirala objekte. Policisti moških niso izsledili, posebnosti pa tudi ne ugotovili.

»Policisti se bodo odzvali na vsako prijavo suma, ki bi bil lahko povezan s kaznivimi dejanji ali prekrški. Prosimo le, da so informacije sporočene čim prej in da so čim bolj podrobne (opis človeka, oblačila; znamka, tip, barva vozila, morebiti registrska tablica ali vsaj registrsko območje; smer gibanja; posebnosti ipd.),« so sporočil iz PU Kranj.