Policija v Kranju posredovala zaradi nasilja v družini. Tako se je končalo

Kranjski policisti so v petek malo pred 21. uro obravnavali nasilje v družini. Policisti o dejanjih moškega zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Izrekli so mu tudi prepoved približevanja, so sporočili s PU Kranj.