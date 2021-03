Policija sporočila pretresljive podrobnosti jutranje nesreče (FOTO)

Srhljive posledice nesreče FOTO: Pgd Gornja Radgona

Okoli 5.30 so bili mariborski policisti obveščeni, da je na pomurski avtocesti pri predoru Cenkova prišlo do prometne nesreče. V njej je bilo udeleženo kombinirano vozilo, ki je vozilo proti Mariboru. Voznik je med vožnjo trčil v desno varovalno ograjo. Od tam ga je odbilo v levo, kjer je trčil še v levo varovalno ograjo, nakar ga je preko nje vrglo na nasprotnosmerno vozišče.V kombi je trčil voznik manjšega tovornega vozila, takoj zatem pa še večje tovorno vozilo, ki je prav tako vozilo proti Murski Soboti. To se je po trčenju prevrnilo preko vmesne odbojne ograje na nasprotnosmerno vozišče. Voznik tovornega vozila je ostal v vozilu ukleščen in so ga iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci.V nesreči so štiri osebe utrpele hude poškodbe, dve pa lažje. Hudo sta se poškodovala povzročitelj prometne nesreče, dva njegova sopotnika in voznik večjega tovornega vozila, lažje pa en potnik v kombiniranem vozilu in voznik manjšega tovornega vozila. Tri poškodovance so z reševalnimi vozili prepeljali v UKC Maribor, tri pa v SB Murska Sobota. Policisti prometno nesrečo še vedno preiskujejo.Zaradi prometne nesreče je bila avtocesta za ves promet zaprta v obe smeri do 10.15. Takrat so za promet sprostili oba vozna pasova, avtocesto pa so popolnoma odprli ob 10.45.