Policija razkrila grozljive podrobnosti nesreče, v kateri sta umrli dve osebi, eden je otrok

Poročali smo že o hudi prometni nesreči s smrtnim izidom na hitri cesti H4 blizu nekdanjega mejnega prehoda v Vrtojbi, v kateri sta bili udeleženi dve vozili – tovorno vozilo s pripeto prikolico, slovenskih registrskih številk in kombi, francoskih registrskih številk.

Umrli dve osebi, eden je otrok

Po sedanjih ugotovitvah je 32-letni voznik tovornega vozila polpriklopnika s pripeto prikolico ustavil na koncu kolone motornih vozil. Kmalu zatem se je v njegovo tovorno vozilo zaletel 40-letni voznik kombija, državljan Francije. V prometni nesreči sta zaradi posledic telesnih poškodb umrli dve osebi, in sicer 40-letni voznik kombija in mlajši sopotnik v vozilu, ki je sedel spredaj desno. Kot poroča MMC RTV Slovenija je žal umrl otrok.

Več drugih mlajših sopotnikov (7 mlajših oseb) v kombiju je bilo telesno poškodovanih in so bili kasneje s strani reševalcev odpeljani na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Teža telesnih poškodb mlajših sopotnikov ni znana, po prvih podatkih nihče med njimi ni v življenjski nevarnosti. S strani zdravnika NMP ZD Nova Gorica je bila odrejena sanitarna obdukcija za oba umrla in bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Glede na dosedanje ugotovitve je skupina v omenjenem kombiju danes zgodaj zjutraj krenila iz Avstrije in nato nadaljevala preko Slovenije v smeri Francije.