Policija preiskuje vzrok smrti trimesečnega otroka

Po pisanju portala Sobotainfo kriminalisti Policijske uprave Murska Sobota preiskujejo smrt trimesečnega otroka v romskem naselju Kamenci. Dojenček ob prihodu reševalcev ni več kazal znakov življenja, so potrdili na PU Murska Sobota.

Kot so pojasnili za Sobotainfo, so policisti v nedeljo ob 9.35 prejeli prijavo ekipe nujne medicinske pomoči, da je na območju PP Lendava umrl trimesečni dojenček. »Ugotovljeno je bilo, da že ob prihodu nujne medicinske pomoči na kraj dojenček ni kazal znakov življenja. Oživljali so ga na kraju in med vožnjo v bolnišnico in v bolnišnici.«

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota so opravili ogled in zbrali prva obvestila, piše portal. Sledijo nadaljnje zbiranje obvestil in druge aktivnosti v smeri ugotovitve okoliščin, ki so privedle do otrokove smrti.