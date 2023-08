Policija potrdila, iskanje pogrešanega 21-letnika je končano

Od 15. julija so svojci pogrešali 21-letnika z območja PU Koper. Iskali so ga na območju PU Koper in PU Nova Gorica in 27. julija v iskalni akciji na območju Šalare pri Kopru našli moško neidentificirano truplo.

Kriminalisti so opravilo ogled kraja, truplo so prepeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljano, kjer so opravili sodno obdukcijo in izvedli postopek ugotavljanja identitete. Danes, v petek, 4. avgusta, so policisti potrdili, da gre za truplo pogrešanega mladeniča, ki so ga dlje iskali.

»Kriminalisti PU Koper in policisti PP Koper nadaljujejo ugotavljanje vseh dejstev in okoliščin smrti. Po zaključku vseh aktivnosti bo pisno obveščeno pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru,« so sporočili s PU Koper.