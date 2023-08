Policija opozarja na tatove: Takoj nas pokličite na 113, če opazite sumljive osebe

V zadnjih dneh se Slovenija sooča z veliko katastrofo, katere posledice se s skupnimi močmi trudimo čim prej odpraviti. »V tem času je ostalo zapuščenih veliko objektov, ki so jih bili lastniki primorani zapustiti, prav tako pa je posledično ostalo nezavarovanega veliko premoženja. Žal se z nezavarovanim premoženjem pojavlja tudi priložnost, da to izkoristijo tatovi. Tako smo policisti na teh območjih zaznali osebe, ki so dajale vtis, da bodo tam izvrševale kazniva dejanja. Zaradi navedenih pojavov smo na prizadeta območja poslali vse razpoložljive kadre in vlagamo ves trud v zavarovanje premoženja ljudi, ki so že tako utrpeli škodo zaradi poplav,« so sporočili s PU Ljubljana.

Zaenkrat prijav tatvin na teh območjih niso prejeli, vendar bodo dosedanji način dela nadaljevali in tako izvedli vse ukrepe, da zagotovijo varnost. »Pri tem bi se radi zahvalili za sodelovanje občanom in drugim intervencijskim službam, ki so v teh dneh prav tako pomagali pri zagotavljanju varnosti in nas obveščali o pojavu sumljivih oseb. Tudi tako smo vsi skupaj dokazali, da smo s sodelovanjem močnejši,« dodajajo.

Še vedno vse pozivajo, da če opazite osebe, ki vzbujajo sum, da bi si lahko protipravno prilaščale predmete, o tem takoj obvestite policijo na številko 113.