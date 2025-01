Policija odkrila 221 sadik konoplje in pripomočke za gojenje

Policisti Policijske postaje Rače so na podlagi izdane odredbe pristojnega okrožnega sodišča o hišni preiskavi v ponedeljek nekaj minut pred 7. uro potrkali na vrata stanovanjske hiše na območju njihove krajevne pristojnosti, ki sta jo uporabljala 37-letni moški in 31-letna ženska. Obstajali so namreč utemeljeni razlogi za sum, da imata v hiši prepovedano drogo.

V hišni preiskavi so odkrili tri posebej prirejene prostore za gojenje prepovedane droge.

Hišna preiskava je potrdila njihove sume, saj so odkrili tri posebej prirejene prostore za gojenje prepovedane droge, v katerih je bilo skupaj 221 sadik prepovedane konoplje. V vseh prirejenih prostorih so bili tudi pripomočki, ki se uporabljajo za gojenje. Prav tako je bila v hišni preiskavi zasežena večja količina posušenih delcev marihuane in nekaj posod s travo ter steklenica s prepovedano snovjo v športu.

Trava se je bohotila. FOTO: Pu Maribor

»Policisti Policijske postaje Rače bodo zoper obe osebi na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja po I. odstavku 186. člena kazenskega zakonika (KZ-1), za kar je predpisana kazen zapora od enega do desetih let,« so sporočili z mariborske policijske uprave.