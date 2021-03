Pohodnica 20 metrov pod cesto opazila avto, notri pa ukleščenec

Ob 9.50 je pohodnica, ki je bila namenjena na Sveti Primož nad Kamnikom, opazila osebno vozilo približno 20 metrov pod cesto, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Kamnik, ki so ugotovili, da je v vozilu ukleščena oseba.



Gasilci so stabilizirali vozilo, s tehničnim posegom rešili voznika iz vozile in ga prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Kamnik so ga odpeljali v bolnišnico.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: