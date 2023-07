Pogrešano v Ljubljani iskali tudi s čolnom, dronom in psom

Pod vodstvom policije se je zjutraj v okolici Hladnikove ulice v Ljubljani začela iskalna akcija za pogrešano osebo. Gasilci so s čolnom in brezpilotnim letalnikom preiskali oba brega Ljubljanice, od Livade do avtocestnega mostu, na bregu pa je bil na delu vodnik z reševalnim psom. Pogrešano osebo so pozneje našli poškodovano na Golovcu.

Kot so danes sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, se je iskalna akcija začela ob 8:23, pogrešano osebo pa so policisti našli nekaj ur pozneje.

Ker je bila oseba poškodovana, so na Golovcu posredovali gorski reševalci Gorske reševalne službe - društvo Ljubljana in gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so nudili pomoč pri njenem prenosu po nedostopnem terenu do reševalnega vozila nujne medicinske pomoči Ljubljana.