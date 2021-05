Pogrešano Slovenko našli mrtvo v Avstriji

Policijski helikopter je z observerjem danes na večjem območju grebena Košute iskal slovensko planinko. Pogrešano so našli na avstrijski strani Dolgih njiv. O tem so bili v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja obveščeni avstrijski varnostni organi, ki so po lokaciji najdbe opravili nadaljnje aktivnosti.



Za iskanje so bile v okviru uprave za zaščito in reševanje aktivirane tudi njihove službe za reševanje, poroča kranjska policijska uprava.

