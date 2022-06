Pogrešanega so našli mrtvega

Na območju Velikega Lipoglava v občini Ljubljana se je včeraj nekaj po 12. uri pod vodstvom policije začelo iskanje pogrešane osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V akciji so sodelovali tudi vodniki z reševalnimi psi. Po približno dveh urah so pogrešano osebo našli mrtvo na težko dostopnem terenu.

Posredovali so reševalci postaje GRS Ljubljana, ki so osebo prenesli na dostopen teren in jo predali pristojnim službam.