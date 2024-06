Pogojka za 330 gramov trave, tožilstvo prepričano, da je bila namenjena nadaljnji prodaji

Zaradi neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi, kot se v celoti glasi kaznivo dejanje, so na ljubljanskem okrožnem sodišču obsodili Jetisha M.

Ljubljansko okrožno državno tožilstvo je zoper njega vložilo obtožbo marca lani. Februarja pred dvema letoma je namreč v stanovanjski hiši v Srednjih Jaršah pri Domžalah v podstrešni sobi, ki jo je uporabljal, imel štiri vrečke s skupaj 330 grami prepovedane konoplje. Kot je znano, je ta na seznamu prepovedanih drog razvrščena v drugo skupino, glede na količino ter pripomočke za pakiranje in tehtanje, ki so jih prav tako našli pri obdolženem, je tožilstvo prepričano, da je bila trava namenjena nadaljnji prodaji.

Po priznanju krivde so mu izrekli deset mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.

Ljubljansko okrožno sodišče je obdolženemu po priznanju krivde na naroku za izrek kazenske sankcije izreklo pogojno obsodbo, in sicer deset mesecev zapora s preizkusno dobo treh let, ki se štejejo od pravnomočnosti sodbe. Prav tako so mu odvzeli natančno digitalno tehtnico, 92 samozapiralnih PVC-vrečk in še 83 samozapiralnih vrečk. Oprostili pa so ga plačila stroškov kazenskega postopka in stroškov zagovornice, postavljene po uradni dolžnosti, še izhaja iz sodbe, objavljene na spletni strani sodišča.