Poglejte posledice hude nesreče na pomurki (FOTO)

Obe v nesreči udeleženi vozili sta imeli nameščeni tuji registrski tablic. FOTO: Oste Bakal

V Pincah, ob bencinskem servisu na pomurski avtocesti iz smeri Madžarske proti Lendavi se je dopoldan pripetila hujša prometna nesreča z udeležbo tovornega in osebnega avtomobila s pripeto prikolico. Domnevno se je prometna nesreča zgodila zaradi prekratke varnostne razdalje, potem ko je voznik tovornega vozila naglo zaviral, pri čemer je v zadnji del tovornega vozila treščil osebno avtomobil s pripeto prikolico.Posredovali so gasilci PIGE Nafta Lendava, kateri so kraj nesreče zavarovali, iztekle motorne tekočine posipali z vpojnim sredstvom, nudili pomoč NMP Lendava, kateri so poskrbeli za poškodovani osebi.