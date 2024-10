Poglejte, kako pijani so vozili Gorenjci. Številke so grozljive ... (FOTO)

Gorenjski policisti so v soboto nekaj čez 21. uro obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 36-letni voznik vozil iz Hotemaž proti Preddvoru in z avtomobilom trčil v avtomobil voznika pred njim, ki je na odcepu zavijal levo. V avtomobilu 36-letnega voznika je bil lahko telesno poškodovan sopotnik, v avtomobilu udeleženca pa sopotnica. Na kraju jima je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. 36-letni voznik je avtomobil vozil pod vplivom alkohola (0,90 mg/l, kar je nekaj manj kot 2 promila !). Odrejeno mu je bilo pridržanje do 12 ur. Policisti zanj vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

36-letni voznik povzročil nesrečo, 47-letnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Oba sta napihala.

Škofjeloški policisti pa so imeli v petek nekaj čez 10. uro v postopku 47-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Vozil je tudi pod vplivom alkohola (1,13 mg/l, kar je več kot 2 promila !). Za vožnjo brez vozniškega dovoljenja bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču. Za vožnjo pod vplivom alkohola pa zanj vodijo še prekrškovni postopek.

Vožnja z nič alkohola

Zaskrbljujoče je dejstvo, da klub vsem nasvetom in trudom policije in drugih inštitucij, vozniki vozijo vozila pod vplivom alkohola, prepovedane droge, brez vozniških dovoljenj in posledično storijo še prometno nesrečo. Policisti ponovno svetujejo vožnjo z nič alkohola in hkrati poudarjajo, da v cestnem prometu motorno vozilo lahko vozimo samo z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo. Motorno vozilo mora biti registrirano. Vozniki pa zbrani in fokusirani na vožnjo in spoštovanje prometnih pravil.