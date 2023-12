Poglejte, kaj je naredil 38-letnik, ki je vozil pijan

Blejski policisti so bili v soboto okoli 19. ure obveščeni o prometni nesreči na Seliški cesti na območju Bleda. 38-letni voznik je zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom trčil v avtomobil voznika pred njim, ki se je vključeval v krožišče.

Omenjeni voznik je vozil pod vplivom alkohola (1,14 mg/l, kar je 2,4 promila). Policisti so mu odredili strokovni pregled in v nadaljevanju tudi pridržanje. Ker se je do policistov nedostojno vedel zanj vodijo prekrškovni postopek. Za povzročitev prometne nesreče pod vplivom alkohola policisti zanj vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Na kraju nesreče. FOTO: PU Kranj

O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.