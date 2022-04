Podrobnosti tragične nesreče: brez znakov življenja omahnila mimo moža

Policijska uprava Nova Gorica poroča o podrobnostih včerajšnje nesreče na Gradiški turi nad Vipavo, kjer je med plezanjem umrla 69-letna plezalka, doma z območja PU Novo mesto.

Plezalka je s partnerjem plezala po Otmarjevi poti, oba sta imela varovalno opremo in bila pripeta na varovalni opremi. Ko sta že preplezala del stene, sta se po približno 15 metrih ustavila, da bi se malce odpočila, preden bi nadaljevala plezanje po zahtevnejši plezalni poti. Nenadoma je plezalka omahnila mimo partnerja, ki je plezal za njo, in obvisela na vrvi ter varovalnem pasu približno 2,5 metra pod njim. Njen soplezalec se je spustil do nje, vendar 69-letna plezalka kmalu zatem ni več kazala znakov življenja.

Poleg policije so posredovali reševalci GRS Tolmin, skupina Ajdovščina, GRS Ljubljana in helikopter Slovenske vojske. Gorski reševalci so ponesrečeno plezalko skupaj s soprogom z vrvno tehniko spustili do primernega mesta, kjer ju je prevzela posadka helikopterja Slovenske vojske in reševalcev letalcev, ter ju prepeljali v dolino.

Na kraju je zdravnica ZD Ajdovščina potrdila smrt in odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

O tragičnem dogodku je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Tujo krivdo so izključili.